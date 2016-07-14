«Такого не было последние 15 лет»: в «Минскэнерго» рассказали о последствиях грозового фронта

Новости Беларуси. Более 200 бригад энергетиков продолжают восстановление линий электропередачи по всей стране. Грозовой фронт открыл фронт работ для многих экстренных служб. Накануне от непогоды пострадали 510 населённых пунктов. Стихия не затронула лишь Брестскую область.

Всего пострадали 26 районов республики. Большинство из них в Минской области.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго»:

Такого не было, наверное, последние 15 лет. У нас на 19 часов было самое большое количество отключений. Почти доходило до 500. По состоянию на нынешний момент в Минской области остаются отключёнными 102 населённых пункта, 6 молочно-товарных ферм. Хотя они все запитаны дизель-генераторами. Работает порядка 81 бригады и 126 единиц техники. Если не подведёт погода сегодня, то мы планируем по питающей сети завершить все работы.

И к 18 часам должны остаться только единичные заявки по 0,4 киловольта.

В Минской области создан штаб по ликвидации последствий урагана. По последней информации, в Беларуси разрушены кровли более 700 строений. Из них 600 – в жилых домах. Счёт упавших деревьев идёт на тысячи. Больше всего таких случаев в Минске.

В городе под завалами оказались почти 500 автомобилей.

Повреждены десятки светофоров. Сейчас на 8 перекрестках можно встретить регулировщиков, которые «разруливают» транспортные потоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.