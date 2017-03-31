Такого не было, чтобы приехали и уворовали дом. Необычная кража в Речицком районе

Новости Беларуси. «Кражу века» расследуют в Речицком районе: дачные воры не стали мелочиться и украли дом целиком. Хозяева решившие начать дачный сезон с весенней уборки были, мягко сказать, удивлены, приехав на свой участок. Какое разочарование ждало дачников – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Большинство дачников так или иначе морально готовы к возможным посягательствам на их имущество. Электроинструмент, стройматериалы, бытовые приборы и даже продукты питания – дачные воры не брезгуют ничем.

Но этот случай поистине выдающийся. От дома остался только фундамент.

Стены, пол, потолок и крыша – все исчезло бесследно. На участке в диких зарослях кустарника лишь куча бытового мусора. И только остатки забора указывают на то, что это не бесхозная свалка в лесу.