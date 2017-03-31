Такого не было, чтобы приехали и уворовали дом. Необычная кража в Речицком районе
Новости Беларуси. «Кражу века» расследуют в Речицком районе: дачные воры не стали мелочиться и украли дом целиком. Хозяева решившие начать дачный сезон с весенней уборки были, мягко сказать, удивлены, приехав на свой участок. Какое разочарование ждало дачников – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
Большинство дачников так или иначе морально готовы к возможным посягательствам на их имущество. Электроинструмент, стройматериалы, бытовые приборы и даже продукты питания – дачные воры не брезгуют ничем.
Но этот случай поистине выдающийся. От дома остался только фундамент.
Стены, пол, потолок и крыша – все исчезло бесследно. На участке в диких зарослях кустарника лишь куча бытового мусора. И только остатки забора указывают на то, что это не бесхозная свалка в лесу.
Михаил Тарасенко, пенсионер:
Дело в том, что может хозяин там вообще не находился. Там же все заросло, стоят будки, все брошено и поломано. Может быть, кто и забрал. Такого не было, чтобы приехали и уворовали дом. Такого не было.
В этой части садового товарищества хозяева появляются нечасто – времени у воров было хоть отбавляй.
Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:
Установлено, что с ноября 2016 по март 2017 года неизвестные похитили стены, крышу, напольное покрытие деревянного строения. А так же находившуюся в нем старую мебель, одежду и обувь.
Первой о факте хищения узнала владелица дома, когда прибыла из Речицы вместе с сыном после длительного отсутствия.
Следственные действия были начаты безотлагательно. Однако сейчас трудно сказать не только кто и как украл дом, но даже в каком году это было сделано.
Александр Добриян:
Кстати, с юридической точки зрения случай малопримечательный, обычная кража.
Уголовный Кодекс домом не удивишь, дело возбуждено по довольно распространенной 205 статье.