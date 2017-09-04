Такого даже не встречала, если честно: в Гомеле 5 лишенных прав водителей работали в такси
Новости Беларуси. Бесправники в такси: гомельская финансовая милиция, проверяя одного из местных операторов, столкнулась с тем, что пять водителей этой структуры лишены права управлять транспортным средством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К тому же все они – индивидуальные предприниматели, которых в разное время привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Александр Добриян, СТВ:
Водителю такси в любой точке планеты априори выписан кредит доверия. Ведь сесть к незнакомцу, пусть даже и в автомобиль с «шашечками» на дверях, минимальный, но все же риск – речь о собственной безопасности.
Елена Майченко пользуется услугами исключительно официального такси, никаких посадок «от бордюра». Водителям до этого момента доверяла безоговорочно.
Елена Майченко, клиент такси:
Доверяешь, это же все-таки официальное такси, в интернете размещено. Такого даже не встречала, если честно.
Львиная доля водителей такси – индивидуальные предприниматели.
Действительно, получая лицензию и заключая договор с оператором, они предъявляют водительское удостоверение. Однако в случае лишения прав на управление взять собственный автомобиль и выйти на линию на свой страх и риск им запретить фактически не может никто. Диспетчер, не зная о проблемах водителя с законом, по-прежнему будет снабжать «бесправника» клиентами.
Александр Иванов, водитель такси:
А кто проверит? Машина у меня в гараже стоит или на стоянке. Вот сзади вас стоит товарищ, который иногда отдает на сохранение водительское удостоверение. Он не выходит. Я, судя по нему, могу сказать, что не выйдет.
А наглецы всякие есть. Забирают по 26, ро 46 раз водительское удостоверение – он все равно выезжает.
Сверив список водителей одного из операторов такси со списком граждан, лишенных права управлять транспортным средством, сотрудники финансовой милиции были поражены. Пятеро из 350 водителей – «бесправники». Причем никто из ИП договоры найма других водителей для своих авто не заключал. То есть за рулем официально могли быть лишь сами нарушители.
Сергей Семак, заместитель начальника УДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области:
В настоящее время рассматривается вопрос об ответственности должностных лиц, которые выпускают на линию таксистов-«бесправников».
Рассматривается роль операторов, оказывающих услуги такси: кто в данном случае отвечает за безопасность пассажира при оказании перевозок.
Для дачи правовой оценки ситуации материалы проверки будут направлены и в Госавтоинспекцию. К слову, среди причин, по которым водители такси были лишены прав, лидирует управление автомобилем в нетрезвом состоянии.