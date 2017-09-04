Такого даже не встречала, если честно: в Гомеле 5 лишенных прав водителей работали в такси

Новости Беларуси. Бесправники в такси: гомельская финансовая милиция, проверяя одного из местных операторов, столкнулась с тем, что пять водителей этой структуры лишены права управлять транспортным средством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же все они – индивидуальные предприниматели, которых в разное время привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Александр Добриян, СТВ:

Водителю такси в любой точке планеты априори выписан кредит доверия. Ведь сесть к незнакомцу, пусть даже и в автомобиль с «шашечками» на дверях, минимальный, но все же риск – речь о собственной безопасности. Елена Майченко пользуется услугами исключительно официального такси, никаких посадок «от бордюра». Водителям до этого момента доверяла безоговорочно.

Елена Майченко, клиент такси:

Доверяешь, это же все-таки официальное такси, в интернете размещено. Такого даже не встречала, если честно. Львиная доля водителей такси – индивидуальные предприниматели. Действительно, получая лицензию и заключая договор с оператором, они предъявляют водительское удостоверение. Однако в случае лишения прав на управление взять собственный автомобиль и выйти на линию на свой страх и риск им запретить фактически не может никто. Диспетчер, не зная о проблемах водителя с законом, по-прежнему будет снабжать «бесправника» клиентами.

Александр Иванов, водитель такси:

А кто проверит? Машина у меня в гараже стоит или на стоянке. Вот сзади вас стоит товарищ, который иногда отдает на сохранение водительское удостоверение. Он не выходит. Я, судя по нему, могу сказать, что не выйдет. А наглецы всякие есть. Забирают по 26, ро 46 раз водительское удостоверение – он все равно выезжает. Сверив список водителей одного из операторов такси со списком граждан, лишенных права управлять транспортным средством, сотрудники финансовой милиции были поражены. Пятеро из 350 водителей – «бесправники». Причем никто из ИП договоры найма других водителей для своих авто не заключал. То есть за рулем официально могли быть лишь сами нарушители.