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Тайфун «Випха» в Японии унес жизни около 20 человек и разрушил около 300 зданий

16 октября 2013 13:15
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Новости Японии. Япония приходит в себя после мощного тайфуна «Випха». По последним данным, стихия унесла жизни около 20 человек. Около 40 местных жителей числятся пропавшими без вести.    

Основной удар стихии пришелся на тихоокеанский остров, расположенный к югу от Токио. В результате  сильного ветра и оползней  повреждено или разрушено около 300 зданий. Грязевые потоки смывали чуть ли не целые улицы. Во многих районах нет электричества. Нарушено движение железнодорожного транспорта. Отменено более 500 авиарейсов.

В настоящее время «Випха» движется на северо-восток страны. Это уже 26-й тропический циклон, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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