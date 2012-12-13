Тайфун на Филиппинах: число жертв превысило 1000 человек

Новости Филиппин. Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 1020 человек. При этом около 850 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Тайфун «Пабло» обрушился на южную часть Филиппин на прошлой неделе. Стихия практически полностью разрушила около 2 тысяч деревень, привела к обрыву множества линий электропередач, а также к остановке авиа- и железнодорожного сообщения в ряде регионов. Как минимум 5,4 млн человек пострадали из-за циклона, около 116 тыс. из них находятся в государственных временных убежищах. Ущерб оценивается в 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.