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Тайфун на Филиппинах: число жертв превысило 1000 человек

13 декабря 2012 09:46
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Новости Филиппин. Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 1020 человек.  При этом около 850 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Тайфун «Пабло» обрушился на южную часть Филиппин на прошлой неделе. Стихия практически полностью разрушила около 2 тысяч деревень, привела к обрыву множества линий электропередач, а также к остановке авиа- и железнодорожного сообщения в ряде регионов. Как минимум 5,4 млн человек пострадали из-за циклона, около 116 тыс. из них находятся в государственных временных убежищах. Ущерб оценивается в 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Торнадо

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