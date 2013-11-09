Тайфун Хайян уничтожил портовый город с населением свыше 200 тысяч человек

Новости Филиппин. На Филиппинах тайфун Хайян стёр с лица земли целый портовый город Таклобан с населением свыше 200 тысяч человек. Спасатели пока не могут туда добраться. Город отрезан от внешнего мира, в нем нет электричества, телефонной связи, разрушены дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее из опасного региона было эвакуировано свыше миллиона человек, ещё 14 миллионов собираются вывезти в ближайшее время. В списке жертв уже более 100 имён. Однако эти данные предварительные. Спасатели предполагают, что погибших будет значительно больше.

На разбор завалов брошены экстренные службы и армия. Сейчас стихия движется в сторону Вьетнама и Китая. Там уже объявили повышенный уровень опасности и начали эвакуацию населения.