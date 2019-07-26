Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке.
Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность.
Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке.
Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность.
Не выдержав перегрева, покрышки не только эффектно задымили, но и прожгли два сантиметра асфальта.
Со слов сотрудников ГАИ, за свой немноголетний стаж гонщик уже успел нарушить ПДД аж 23 раза. Срыв колёс на Октябрьской добавил в копилку двадцать четвёртый протокол.
Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Молодой человек привлечён к ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин. В денежном эквиваленте составляет пятьдесят один рубль.