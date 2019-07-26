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Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

26 июля 2019 09:49
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Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке.

Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской-1

Не выдержав перегрева, покрышки не только эффектно задымили, но и прожгли два сантиметра асфальта.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской-4

Со слов сотрудников ГАИ, за свой немноголетний стаж гонщик уже успел нарушить ПДД аж 23 раза. Срыв колёс на Октябрьской добавил в копилку двадцать четвёртый протокол.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской-7

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Молодой человек привлечён к ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин. В денежном эквиваленте составляет пятьдесят один рубль.

# Автомобили # происшествия # Ангелина Волосарь

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