Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

Не выдержав перегрева, покрышки не только эффектно задымили, но и прожгли два сантиметра асфальта.

Со слов сотрудников ГАИ, за свой немноголетний стаж гонщик уже успел нарушить ПДД аж 23 раза. Срыв колёс на Октябрьской добавил в копилку двадцать четвёртый протокол.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

Молодой человек привлечён к ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин. В денежном эквиваленте составляет пятьдесят один рубль.