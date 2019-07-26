Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами.
Виляющую иномарку заприметили сотрудники ГАИ. За рулём авто оказался нетрезвый бесправник.
С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами.
Виляющую иномарку заприметили сотрудники ГАИ. За рулём авто оказался нетрезвый бесправник.
Пассажир тоже был подшофе.
Не желая коротать день в компании правоохранителей, второй пилот оказал активное сопротивление при задержании. За что загремел в изолятор.
Как позже выяснилось, во время движения за рулём находился тот самый нерадивый гражданин, по совместительству – владелец машины. Завидев патрульных, он просто поменялся с другом местами.
Евгений Казарин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ГАИ УВД администрации Ленинского района г. Минска:
По данному факту общий штраф грозит в размере до 5,5 тысяч белорусских рублей.