Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами. Виляющую иномарку заприметили сотрудники ГАИ. За рулём авто оказался нетрезвый бесправник.

Пассажир тоже был подшофе.

Не желая коротать день в компании правоохранителей, второй пилот оказал активное сопротивление при задержании. За что загремел в изолятор.

Как позже выяснилось, во время движения за рулём находился тот самый нерадивый гражданин, по совместительству – владелец машины. Завидев патрульных, он просто поменялся с другом местами.