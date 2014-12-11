Свыше 8,5 тонн компьютерной техники стоимостью более 5 млрд рублей изъяли брестские таможенники

Брестские таможенники задержали более 8,5 тонн самой современной компьютерной техники стоимостью более 5 миллиардов белорусских рублей.

Новейшее оборудование по заниженной цене пытался ввезти в Беларусь гражданин Польши. Предприимчивый бизнесмен таким образом хотел сократить собственные расходы на таможенные платежи и государственную пошлину.

Специалисты уверены: вскрыта и пресечена «серая» схема незаконного ввоза на территорию Таможенного союза крупной партии оргтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Олихфер, исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни:

Отправителем товара являлись субъекты Евросоюза. Товар предназначался в адрес московской частной компании и должен был быть доставлен на территорию Российской Федерации. Сотрудниками таможни было установлено, что для целей таможенного оформления и контроля были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемом товаре.