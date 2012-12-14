Строящееся трехэтажное здание обрушилось в Таганроге. Погибли 5 человек, 13 – в больнице

Новости России. ЧП в российском Таганроге. Во время строительства минувшим вечером обрушилось трехэтажное здание. По последним данным, погибли 5 человек. Из-под завалов удалось извлечь 13 строителей. Их срочно госпитализировали. В крайне тяжелом состоянии трое – врачи сейчас делают все возможное, чтобы их спасти. Судьба еще троих по-прежнему неизвестна.

На месте обрушения всю ночь шла поисково-спасательная операция. Продолжается она и в эти минуты. На разборе завалов работаю почти 400 человек. Это группировка МЧС, кинологи.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Под стражу взят прораб и подрядчик строительной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Версии ЧП рассматриваются различные: от нарушений правил при строительстве и монтажных работах до неточности и неверных расчетов при проектировке здания.