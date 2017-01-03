Стрельба, таран остановки, пиротехнические травмы и пожары: празднование Нового года в Беларуси не обошлось без ЧП

Новости Беларуси. 3 января стали известны подробности громкого происшествия в Минске. Рано утром 1 января сотрудник столичной милиции был вынужден использовать табельное оружие. По официальной версии, во время попытки утихомирить шумную компанию на правоохранителя напал молодой человек. Остановить буяна смогли только выстрелы. В МВД подчеркивают, что действовал милиционер в рамках закона.

Белорусы отмечали праздники активно и весело. Как и обещали в МВД, проблем с досмотром удалось избежать. Где нужно было, поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты, экономя наше время.

А это совсем не новогодние картинки. Видео снимали родственники молодого человека. Здесь уже последствия применения табельного оружия.

Одно из самых громких происшествий этого Нового года произошло в столице. По официальной версии, на сотрудника милиции, который отправился рано утром 1 января успокаивать шумных соседей, молодой человек набросился с кулаками. А дальше – череда ударов и выстрел. Один предупредительный, два в цель.

Что стало причиной и обстоятельства случившегося выяснит следствие. А пока и нападавший, и стрелявший находятся под присмотром врачей.

Правоохранители отмечают, что милиционер действовал в рамках закона.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, которое и даст окончательные ответы на все вопросы. Что касается комментариев, отрывков видео, которые размещены в сети Интернет, я полагаю, что по ним делать какие-то выводы преждевременно.

Отметились и водители, которым горячительные напитки за рулем уж больно по вкусу. 344 человека попались сотрудникам ГАИ в праздники. Некоторых водителей задержали благодаря бдительным гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это видео снято 3 января. В Витебске водитель обнаженный взял остановку на таран (здесь подробности).

Не обошлось и без пиротехнических травм. Статистика не из приятных, но год от года так притягивает эффект шумных и красочных вспышек людей.

Наталья Пугачева, консультант главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы знаем о 30 пострадавших. Из них около половины, 14 человек, госпитализированы и проходят лечение в стационарных условиях. Из них девять человек – это дети разного возраста (от двух лет и старше). То есть это дети, которые не всегда берут в руки сами эти пиротехнические средства.

И все по той же статистике не удалось избежать пожаров. Недаром в год Красного огненного петуха вошли.

Андрей Юржиц, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

С 31 декабря по 2 января произошли 57 пожаров, на которых погибли 9 человек, 4 были спасены.

В целом же весь комплекс мер безопасности направлен на решение одной, но глобальной задачи. Сделать так, чтобы от праздника оставались только добрые воспоминания. И внутреннее спокойствие у каждого.