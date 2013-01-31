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Стрельба на улицах в США не прекращается. Число жертв увеличивается ежедневно

31 января 2013 11:50
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Новости США. Новые случаи со стрельбой произошли ещё в двух американских штатах. В Аризоне пожилой мужчина открыл огонь по людям недалеко от местного бизнес-центра. Три человека ранены, один из них позже скончался. В настоящий момент полицейские оцепили жилое здание, в котором находится преступник.

А в Чикаго неизвестный открыл стрельбу по подросткам, которые гуляли в парке. Погибла 15-летняя девушка, двое молодых людей ранены. По одной из версий, стрелявший принял подростков за членов одной из банд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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