Стрельба на улицах в США не прекращается. Число жертв увеличивается ежедневно

Новости США. Новые случаи со стрельбой произошли ещё в двух американских штатах. В Аризоне пожилой мужчина открыл огонь по людям недалеко от местного бизнес-центра. Три человека ранены, один из них позже скончался. В настоящий момент полицейские оцепили жилое здание, в котором находится преступник.

А в Чикаго неизвестный открыл стрельбу по подросткам, которые гуляли в парке. Погибла 15-летняя девушка, двое молодых людей ранены. По одной из версий, стрелявший принял подростков за членов одной из банд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.