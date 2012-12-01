Лидским фермерам грозит до пяти лет за продажу свинины в Россию

Новости Беларуси. В Гродненской области пресечён нелегальный канал поставки мяса за пределы республики. Незаконно обогатиться решили двое местных фермеров. Мясо свиней, выращенных в своих хозяйствах или закупленных у населения, предприниматели поставляли на российский рынок.

Поддельные документы на мясной товар им обеспечивали в Минске через подставные фирмы. В итоге мошенникам за один только год удалось незаконно реализовать свинины более чем на два миллиарда рублей.

Идея незаконно обогатиться на поставках свинины за пределами Республики у фермеров из Лидского района возникла ещё в прошлом году. Партнёра по криминальному бизнесу долго искать не пришлось. Житель столицы предложил свои услуги по оформлению всех необходимых документов через подставные фирмы.

Трояновский Александр, заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гродненской области:

Схема работы их была довольно проста. Два руководителя фермерских хозяйств из Лидского района выращивали свиней и закупали их у населения. Производили их забой и разделку на Лидском мясокомбинате. И в дальнейшем с помощью жителя города Минска осуществляли их реализацию на территории Российской Федерации по документам лжепредпринимательских структур.

Следователи выяснили, что выращивание, закупка у населения и разделка свиней на местном мясокомбинате - все это было на законных основаниях. Криминальный же путь начинался после продажи мяса подставным фирмам. Составлялись поддельные документы об уплате всех необходимых налогов, после чего свинина беспрепятственно вывозилась в Россию.

Валерий Щербун, старший инспектор по особым поручениям Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гродненской области:

Это ухищрение позволило значительно снижать цены на реализуемое мясо, а, следовательно, отвоёвывать рынки сбыта у мясокомбинатов и, конечно же, не платить ни копейки налогов. Только за период со второй половины 2011 года по настоящее время таким способом было вывезено и реализовано мяса свинины на общую сумму свыше 2,2 миллиарда белорусских рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Не исключено, что по такой схеме свинина поставлялась за рубеж и из других регионов. Так что вскоре криминальная цепочка может привести сотрудников финансовой милиции к новым фигурантам.

Данное уголовное дело оперативники квалифицируют как незаконную предпринимательскую деятельность, сопряжённую с получением доходов в особо крупных размерах. А за такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.