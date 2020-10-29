Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша

Новости Беларуси. Рекордную партию гашиша изъяли белорусские таможенники в пункте пропуска «Урбаны» вечером 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находку обнаружили в грузовом автомобиле, который ехал транзитом через нашу страну. Согласно документам, в морском контейнере водитель вез кормовые добавки. При прохождении таможенного контроля на подозрительный груз среагировали служебные собаки.

Как показала экспертиза, «пестицидами» оказались наркотики. Причем сказать, что это крупная партия, – значит ничего не сказать. На весы выложили более двух сотен брикетов гашиша весом 668 кг. Стоимость такой партии на черном рынке составляет порядка 13,5 миллиона долларов.