Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша

Новости Беларуси. Рекордную партию гашиша изъяли белорусские таможенники в пункте пропуска «Урбаны» вечером 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рекордную партию гашиша изъяли белорусские таможенники в пункте пропуска «Урбаны» вечером 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находку обнаружили в грузовом автомобиле, который ехал транзитом через нашу страну. Согласно документам, в морском контейнере водитель вез кормовые добавки. При прохождении таможенного контроля на подозрительный груз среагировали служебные собаки.
Как показала экспертиза, «пестицидами» оказались наркотики. Причем сказать, что это крупная партия, – значит ничего не сказать. На весы выложили более двух сотен брикетов гашиша весом 668 кг. Стоимость такой партии на черном рынке составляет порядка 13,5 миллиона долларов.
Эдуард Данилович, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси:
Данное преступление было выявлено с помощью таможенной системы управления рисками, также использовались возможности инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы. По документам в контейнере следовала партия пестицидов, однако при досмотре среди бочек были обнаружены коробки с веществом темно-коричневого цвета весом 668 кг, что, по заключению экспертизы, является опасным наркотическим средством – гашишем.
В отношении 44-летнего гражданина (водителя грузовика) возбуждено уголовное дело. С ним сейчас работают следователи. За незаконную транспортировку через границу крупной партии наркотиков мужчине грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы.