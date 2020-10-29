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Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша

29 октября 2020 10:47
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Новости Беларуси. Рекордную партию гашиша изъяли белорусские таможенники в пункте пропуска «Урбаны» вечером 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша-1

Находку обнаружили в грузовом автомобиле, который ехал транзитом через нашу страну. Согласно документам, в морском контейнере водитель вез кормовые добавки. При прохождении таможенного контроля на подозрительный груз среагировали служебные собаки.

Как показала экспертиза, «пестицидами» оказались наркотики. Причем сказать, что это крупная партия, – значит ничего не сказать. На весы выложили более двух сотен брикетов гашиша весом 668 кг. Стоимость такой партии на черном рынке составляет порядка 13,5 миллиона долларов.

Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша-4

Эдуард Данилович, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси:
Данное преступление было выявлено с помощью таможенной системы управления рисками, также использовались возможности инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы. По документам в контейнере следовала партия пестицидов, однако при досмотре среди бочек были обнаружены коробки с веществом темно-коричневого цвета весом 668 кг, что, по заключению экспертизы, является опасным наркотическим средством гашишем.

Стоимость на чёрном рынке – 13,5 млн долларов. На белорусско-латвийской границе изъята крупнейшая за 10 лет партия гашиша-7

В отношении 44-летнего гражданина (водителя грузовика) возбуждено уголовное дело. С ним сейчас работают следователи. За незаконную транспортировку через границу крупной партии наркотиков мужчине грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Эдуард Данилович # Фотофакт

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