Самые талантливые, артистичные и активные. В Минске назвали имена победителей республиканского проекта «Студент года». Концепция конкурса – «Время возможностей». Первое место завоевала второкурсница Белорусского государственного экономического университета Юлия Коваленко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройке лучших также студент Гродненского университета имени Янки Купалы Борис Барановский и Дарья Васильева из Академии управления. За право стать обладателем почетного титула боролись 14 юношей и девушек со всей страны. Это победители региональных отборочных туров. Выбирали изначально лучших. Обязательные условия: средний балл – выше восьми, активное участие в жизни университета и родного города. В финале участники демонстрировали свои таланты в двух испытаниях: конкурсе «Визитная карточка» и творческом состязании «Код успеха». Накануне состоялся интеллектуальный тур, где жюри оценило авторские молодежные проекты.

Юлия Коваленко, студентка Белорусского государственного экономического университета:

На интеллектуальном этапе моя тема была «Как молодежь может влиять на рынок труда через образование». Соответственно, я представляла свой проект, который уже реализую в своем университете. Он называется CSB – Chinese Students in Belarus. И концепция моего проекта в том, что мы помогаем китайским студентам адаптироваться, изучать русский язык, также организуем общий досуг.

Павел Логвинович, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:

Я представляю аграрный университет, соответственно, мой один из конкурсов – это был конкурс ораторского мастерства, и я подвязал его под тематику своего университета – сельское хозяйство. В будущем я планирую уже быть пока инженером. Я уже работал в сельском хозяйстве и хочу сказать, что мне это очень нравится.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В этом году мы внедрили еще и новые формы. У ребят была такая интерактивная игра, где они предлагали свои решения для популяризации рабочих специальностей и профессий, для реализации инициатив в области информационных технологий, искусственного интеллекта, потому что в этом возрасте у студентов формируется не только круг общения, не только компетенции. Они действительно обладают уникальным моментом, возможностью свои идеи предложить нашей стране.