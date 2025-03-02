В Горремавтодоре рассказали, на какие работы сделают упор в подготовке улично-дорожной сети к весне
Ремонт, замена покрытия и устранение ям. На какие работы дорожники сделают упор в подготовке улично-дорожной сети к весне, рассказали в Горремавтодоре. Первая задача – убрать песок после использования противогололедных смесей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году основные усилия дорожников были направлены на недопущение гололедицы. Из-за малоснежной зимы из Минска вывезли в 530 раз меньше снега. При этом в разы сократилось применение противогололедных материалов, таких как техническая соль и песчано-соляные смеси. Обработка дорог выполнялась с соблюдением норм распределения материалов. Наличие белого налета и пыли на улицах объясняется практически полным отсутствием осадков.
Как только установится плюсовая температура, специалисты приступят к мойке покрытий проезжей части и тротуаров. В ходе весеннего мониторинга также будут выявлены проблемные моменты в состоянии улиц и дорог страны после зимы. К ремонту дорожного полотна локально уже приступили.
Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В планах Горремавтодора на 2025 год в части ремонта выполнены замены, ремонт уличной должности на площади не менее 1,4 миллиона метров квадратных. Сюда также включается герметизация трещин. В 2024 году мы выполнили 1 000 километров герметизации, почти 1 100, то в этом мы выходим на 1 290 километров.
Специалисты сформулируют подробные планы ремонтных работ. Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения и создания комфортных условий для граждан.