В Горремавтодоре рассказали, на какие работы сделают упор в подготовке улично-дорожной сети к весне

Ремонт, замена покрытия и устранение ям. На какие работы дорожники сделают упор в подготовке улично-дорожной сети к весне, рассказали в Горремавтодоре. Первая задача – убрать песок после использования противогололедных смесей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году основные усилия дорожников были направлены на недопущение гололедицы. Из-за малоснежной зимы из Минска вывезли в 530 раз меньше снега. При этом в разы сократилось применение противогололедных материалов, таких как техническая соль и песчано-соляные смеси. Обработка дорог выполнялась с соблюдением норм распределения материалов. Наличие белого налета и пыли на улицах объясняется практически полным отсутствием осадков.

Как только установится плюсовая температура, специалисты приступят к мойке покрытий проезжей части и тротуаров. В ходе весеннего мониторинга также будут выявлены проблемные моменты в состоянии улиц и дорог страны после зимы. К ремонту дорожного полотна локально уже приступили.