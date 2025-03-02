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В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента и законодательные органы

02 марта 2025 07:40
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2 марта в Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента, а также в законодательные органы регионов, городов, районов и сел страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента и законодательные органы-2

Избирательные участки открылись в 4 часа утра по минскому времени. В общей сложности на территории страны действует более 3,5 тысячи пунктов для голосования. Для наблюдений за выборами прибыло 229 международных наблюдателей, в том числе из нашей страны. В состав белорусской делегации входят представители ЦИК, парламентарии и представители исполнительных органов власти. Наблюдатели посетят окружные и участковые избирательные комиссии, будут присутствовать при открытии и закрытии участков для голосования, а также подсчете бюллетеней.

# Выборы # ЦИК Беларуси

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