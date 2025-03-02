Получив внушительный выговор от новой американской администрации, Зеленский решил не решать конфликт с Вашингтоном, а сбежал в Европу. Сразу же после окончания переговоров с Трампом, украинский политик вылетел в Лондон, где провел встречу с британским премьером Киром Стармером, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не изменяя традициям, глава правительства выразил поддержку Киеву. Мол, помогать будем столько, сколько потребуется. Вот только аналитики в такие гарантии верить не спешат. Ирландский журналист Чей Боуз предположил, что визит главы киевского режима и встреча с премьер-министром Великобритании прошли по заранее подготовленному сценарию. А ликования толпы – проплаченная заготовка для поддержки того, кого только что с позором выгнали из Белого дома.

Тем не менее сообщается, что после переговоров королевство одобрило новый кредит на сумму более трех миллиардов долларов. Однако и этого мало для Зеленского. После балагана, устроенного украинским лидером в Белом доме, киевские власти полностью потеряли американскую поддержку. Теперь, чтобы сохранить свое существование, Зеленский попытается вымолить очередной пакет помощи на неформальном саммите европейских лидеров.