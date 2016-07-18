«Среднее время отключения – порядка 2 часов»: заместитель гендиректора «Минскэнерго» последствиях грозы

Новости Беларуси. Число населённых пунктов, где из-за ночного разгула стихии нет электричества, сократилось до 110. Напоминаем: всего было обесточено более 750 городов и деревень. Сильный ливень, который сопровождался грозой, молнией и шквалистым ветром наибольший ущерб нанёс Гомельской, Могилёвской и Минской областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго»:

Если говорить о Минской области, то наиболее пострадавшие – это Логойский и Смолевичский РЭС. Из 178 там порядка 90 заявок. Уже устранены практически все повреждения, остались работы в 14 населённых пунктах. Среднее время отключения – порядка 2 часов. То есть сразу же бригады направляются, работают, устраняют в первую очередь неполадки в питающей сети, для того, чтобы запитать максимально большое количество населённых пунктов.