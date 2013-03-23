Спегопады в Гомельскую область пришли из Украины

Новости Беларуси. Гомельская область оказалась в снежном плену. Сильные снегопады и метель пришли в южный регион Беларуси накануне. Продолжились и сегодня.

При этом обстановка на трассах в Лоевском, Брагинском и Хойникском районах сложная. На автодороге Калинковичи - Брагин - Комарин затруднено движение транспорта. Правоохранители оказывают помощь застрявшим в снегу автомобилям, помогают отбуксировать машины с поломками.

Утром было заблокировано движение на трассе Хойники - Мозырь. Оперативно на расчистку снежных заносов отправили технику из близлежащих сельхозпредприятий. В течение часа дорога была расчищена и движение восстановлено.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки по юго-востоку страны погода сохранится сложной - метель и холодный порывистый ветер, ночью по востоку Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег и снежные заносы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежное бедствие в разгар весны пришло с Украины. В соседней стране иначе как апокалипсисом природные капризы не называют. В многокилометровых пробках Киевская и Черниговская области. А в украинской столице из-за погодной аномалии ввели режим чрезвычайной ситуации.

К счастью, на Гомельщине ситуация более спокойная. Нынешнее ненастье в разы слабее того, что пережила Беларусь неделю назад. Но настроение и нервы у жителей все равно изрядно подпорчены.

Коммунальные службы работают в режиме нон-стоп. Дороги своевременно очищаются, а вот в парках, скверах и дворах, где необходим ручной труд ситуация чуть сложнее.

Несмотря на солидный объем осадков, в области обошлось без ЧП.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Ситуация, в принципе, обычная, только более характерная для зимы, чем для конца марта. Никаких обрушений, падений деревьев, порывов линий электропередач на данный момент не зафиксировано. Работники жилищно-коммунального хозяйства, Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. В целом, ситуация контролируется.

Рост аварий незначительный. Ситуация на дорогах хоть и не простая, но вполне привычная для таких погодных условий. Трудности были в середине дня лишь на самом юге страны.

Ольга Резвякова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Самая сложная обстановка в Хойникском и Брагинском районах. На автодорогах республиканского значения сильные снежные завалы. На расчистку дорог задействовали технику не только коммунальных и дорожных служб, но и сельхозпредприятий. Заторов удалось избежать.

Сложнее ситуация только на границе с Украиной, откуда и пришло ненастье. Из-за непогоды на пункте пропуска скопились полсотни грузовиков. Дальнобойщики не особенно торопятся въезжать в буквально заваленную снегом страну.

Водитель-дальнобойщик:

Не планирую вообще сейчас ехать. Где-то остановлюсь и буду ждать, пока расчистят дорогу.

Южным циклоном, слегка захватившим Гомельскую область, украинская столица оказалась полностью парализована. В Киеве за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Объявлена чрезвычайная ситуация. На дорогах минувшим вечером были многокилометровые пробки. Заторы оценивались по максимуму из 10-ти возможных баллов. Люди вынуждены были покидать личные авто и добираться домой пешком. Метро было переполнено, так как общественный транспорт тоже стал заложником ненастья. Впрочем, белорусам ситуация хорошо знакома. Такой же силы циклон наша страна пережила всего неделю назад. Последствия устраняем до сих пор.