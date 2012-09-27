Сотрудница минского аэропорта воровала парфюмерию из чемоданов пассажиров

Новости Беларуси. 21-летняя сотрудница службы авиационной безопасности и режима Национального аэропорта «Минск» воровала вещи из багажа пассажиров.

Управление внутренних дел на транспорте сообщает о двух случаях воровства, совершённых молодой сотрудницей аэропорта, в обязанности которой входил досмотр багажа пассажиров.

8 августа по прибытии в минский аэропорт 24-летняя минчанка и 23-летняя гомельчанка не досчитались в своих чемоданах парфюмерии – туалетной воды, пудры и лака для волос – на сумму свыше 740 тысяч рублей. Похищенное изъято.

Как сообщает Управление информации и общественных связей МВД Беларуси, с должности инспектора Национального аэропорта «Минск» подозреваемая уволена.

Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.1 Уголовного кодекса РБ «Кража».