Сотни рыб и даже лягушки погибли из-за недосмотра арендатора озера в Лоевском районе: видео очевидцев

Новости Беларуси. Последний лед на белорусских водоемах вскрывает экологические проблемы. Замор рыбы – зачастую результат бесхозяйственности и безразличия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, что ледяной покров в этом сезоне установился довольно рано. Лед сковал озера еще в ноябре. И там, где не проводились специальные мероприятия по аэрации, гибель рыбы была неизбежна.