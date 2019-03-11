Сотни рыб и даже лягушки погибли из-за недосмотра арендатора озера в Лоевском районе: видео очевидцев

Новости Беларуси. Последний лед на белорусских водоемах вскрывает экологические проблемы. Замор рыбы – зачастую результат бесхозяйственности и безразличия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Последний лед на белорусских водоемах вскрывает экологические проблемы. Замор рыбы – зачастую результат бесхозяйственности и безразличия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, что ледяной покров в этом сезоне установился довольно рано. Лед сковал озера еще в ноябре. И там, где не проводились специальные мероприятия по аэрации, гибель рыбы была неизбежна.
Один из таких проблемных водоемов – Днепро-Брагинское водохранилище. Видео нам передали рыбаки. Сотни килограммов мертвой рыбы вдоль кромки льда – судаки, сазаны, лещи. Погибли даже лягушки. Случившегося можно было избежать: всего-то прорубить зимой лунки и проруби. Вопрос, который сегодня задают любители рыбной ловли: куда смотрел арендатор озера? И почему меры по спасению не были приняты вовремя?