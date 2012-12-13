Снег обесточил 150 населенных пунктов в Гомельской области, пострадали 17 школ, 500 трансформаторных подстанций

Новости Беларуси. В Беларуси еще не успели ликвидировать последствия снегопада со вторника на среду, как новый этой ночью добавил проблем. В Гомельской области число обесточенных населенных пунктов возросло со 108 до 150.

Больше всего деревень и поселков остались без света в Октябрьском, Житковичском и Петриковском районах. Именно на эти территории пришелся основной удар стихии. Пострадали также 20 сельскохозяйственных ферм, 17 школ и около 500 трансформаторных подстанций.

Обрыв проводов произошел из-за налипания снега и падения деревьев. Восстанавливают линии электропередачи десятки аварийных бригад. Самый важный участок ЛЭП в Житовичском районе, по которой идет энергия и в соседние районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 13 декабря обесточенными остаются 11 населенных пунктов в Могилевской области, в Гомельской области их количество колеблется в районе сотни. Работа по восстановлению электроснабжения продолжится всю ночь и утром. Ее усложняют сильные снегопады. На помощь направлено 10 аварийных бригад из других регионов страны.

Кроме того, в Гомельской области груз снега не выдержали крыши пяти сельхозобъектов. При обрушении обошлось без пострадавших. Уже начато восстановление поврежденных зданий. Завтра прогнозируется небольшой снег, но уже на выходных погода возьмет реванш: антициклон принесет метель, на дорогах образуются заносы и гололед. Существенно усилятся морозы.