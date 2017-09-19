Циклон «Томас» обесточил более 600 населенных пунктов в Беларуси

Штормовой ветер, который принес циклон, стал причиной блэкаута более чем в 600 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекалось около полутысячи человек персонала и почти 200 единиц техники. В среднем, все повреждения устранялись за 1,5-2 часа. По состоянию на 7 часов утра, работы продолжались в 41 населенном пункте. Как сообщают синоптики, ветер начнет слабеть к обеду.