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Циклон «Томас» обесточил более 600 населенных пунктов в Беларуси

19 сентября 2017 08:16
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Новости Беларуси. Сорванные крыши домов, поваленные деревья и обрывы линий электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси устраняют последствия Томаса. Зафиксировано 55 случаев падения деревьев, повреждено несколько автомобилей.

Циклон «Томас» обесточил более 600 населенных пунктов в Беларуси-1

Штормовой ветер, который принес циклон, стал причиной блэкаута более чем в 600 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекалось около полутысячи человек персонала и почти 200 единиц техники. В среднем, все повреждения устранялись за 1,5-2 часа. По состоянию на 7 часов утра, работы продолжались в 41 населенном пункте. Как сообщают синоптики, ветер начнет слабеть к обеду.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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