Смолевичский район: в горящем доме погиб младенец

Новости Беларуси. Трагедия в Смолевичском районе. В деревне Дуброво в ночь с 23 на 24 августа в горящем доме погиб ребенок.

Мальчику, который погиб на пожаре, не было и года.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям:

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем. На кровати в комнате спасатели обнаружили погибшего мальчика 2014 года рождения.

Где на момент пожара находились родители ребенка, не сообщается.

В доме с малышом находилась знакомая хозяйки. С предварительным диагнозом термические ожоги пламенем 2, 3 степени (25% тела) женщина была доставлена в реанимацию Смолевичской больницы.

О пожаре спасателям сообщил сосед.

Сейчас устанавливаются причины и подробные обстоятельства случившегося.

К сожалению, это не первый случай гибели детей на пожарах. В марте 2014 в Иваново Брестской области сгорел частный дом. Там погиб 6-летний ребенок, а его мать в тяжелом состоянии была доставлена в больницу (см.видео).

А в прошлом году на пожаре в Жлобинском районе погиб 4-летний ребенок. Мальчик был дома один. Мать оставила его спящим, а сама ушла в лес за грибами... (см.видео).