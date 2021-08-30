Смертельное отравление газом в музее Янки Купалы. Подозреваемыми признали работников обслуживающей фирмы

Новости Беларуси. По факту смертельного отравления газом в музее Янки Купалы следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По факту смертельного отравления газом в музее Янки Купалы следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время проверки системы пожаротушения на цокольном этаже здания произошел выброс углекислого газа.
В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался. Подробнее здесь.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:
Установлено, что в помещении фондохранилища, которое расположено на цокольном этаже здания музея, установлена система газового пожаротушения, основанная на принципе вытеснения кислорода углекислым газом. Обслуживание систем пожарной автоматики в музее на основании договоров проводилось работниками специализированного предприятия. С этой целью утром в музей прибыли два сотрудника предприятия: инженер и начальник участка технического обслуживания. В ходе предварительного разбирательства установлено, что имеет место нарушение ими как требований своих должностных инструкций, так и требований нормативно-технической документации.
Подозреваемыми по делу проходят инженер и начальник участка. С их участием проводятся следственные действия.