Смертельная авария под Копылем: Mazda врезалась в КамАЗ

По предварительной информации, на 104-м километре автодороги Барановичи – Осиповичи водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в бензовоз.

Новости Беларуси. В результате аварии в Копыльском районе погиб водитель Mazda. Молодому человеку было 27 лет.

Mazda превратилась в груду покореженного металла.

За рулем грузовика находился 55-летний мужчина. Он доставлен в больницу.

Несколько дней назад в Минской области произошла еще одна авария с летальным исходом.

Трагедия случилась ночью. Из-за технической неисправности на трассе остановился грузовик с прицепом. Он перегородил магистраль, причем не был указан катафотами. В грузовик на полной скорости врезались Mitsubishi и Toyota (здесь подробнее).