Смерть на белорусско-литовской границе – Госпогранкомитет прокомментировал происшествие

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Тем временем в деструктивных интернет-ресурсах устроили настоящие пляски на костях. В ход идут не только откровенно экстремистские высказывания, но и оскорбления.