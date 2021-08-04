Смерть на белорусско-литовской границе – Госпогранкомитет прокомментировал происшествие
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.
Тем временем в деструктивных интернет-ресурсах устроили настоящие пляски на костях. В ход идут не только откровенно экстремистские высказывания, но и оскорбления.
К тому же участники открыто призывают к разжиганию межнациональных конфликтов. Госпогранкомитет прокомментировал происшествие.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешнее состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, к сожалению, мужчина скончался. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.
«Вы нас учите демократии». Как белорусы отреагировали на новость о смерти иракца на границе с Литвой?
О шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, было оперативно доложено Президенту. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию, опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке).
Также главой государства поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле главы государства. На место трагедии выехала и наша съемочная группа.