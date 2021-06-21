Ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси

В связи с этим в 25 районах введены временные ограничения на посещение лесов. В оранжевом цвете почти вся Гродненская область. Здесь наиболее сложная ситуация. Запреты действуют и в других регионах. Полная информация на интерактивной карте Минлесхоза. Она размещена на сайте ведомства.