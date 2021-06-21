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Ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси

21 июня 2021 10:32
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Новости Беларуси. На фоне установившейся жары в лесном фонде Беларуси осложняется пожароопасная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси-1

В связи с этим в 25 районах введены временные ограничения на посещение лесов. В оранжевом цвете почти вся Гродненская область. Здесь наиболее сложная ситуация. Запреты действуют и в других регионах. Полная информация на интерактивной карте Минлесхоза. Она размещена на сайте ведомства.

Ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси-4

В прошедшие выходные, 19-20 июня, в Беларуси произошло 10 природных пожаров. Случаи возгораний зафиксированы во всех областях, кроме Витебской.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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