СК завершил расследование смертельного ДТП. В Столбцовском районе осенью 2017 года столкнулись трактор и микроавтобус
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием микроавтобуса и трактора.
Как сообщает УСК по Минской области, авария произошла 20 сентября 2017 года в Столбцовском районе. Mercedes-Benz Sprinter двигался по автодороге «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». За рулём машины находился 34-летний житель Витебской области.
Фото: УСК по Минской области
Возле деревни Вечеторево Mercedes врезался в ехавший впереди трактор «Беларус» с прицепом. Трактор от столкновения съехал в кювет. 44-летний местный житель выпал из кабины ТС и попал под колеса прицепа. Мужчина погиб.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Установлено, что водитель Mercedes-Benz проявил невнимательность к дорожной обстановке и с момента возникновения опасности для движения располагал технической возможностью предотвратить столкновение.
Фото: УСК по Минской области
Водитель микроавтобуса находится под подпиской о невыезде. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК РБ.
Следователями выявлен ряд нарушений со стороны руководства сельхозорганизации. В момент ДТП машинист подвозил коллегу на тракторе, в салоне которого отсутствовало сидение для пассажирской перевозки.
Руководству местного исполкома было сообщено о необходимости устранить выявленные нарушения.
Осенью прошлого года в Ивановском районе Renault столкнулся с трактором.
Водитель легковушки погиб – здесь подробнее.