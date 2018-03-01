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СК завершил расследование смертельного ДТП. В Столбцовском районе осенью 2017 года столкнулись трактор и микроавтобус

01 марта 2018 07:21
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием микроавтобуса и трактора.  

Как сообщает УСК по Минской области, авария произошла 20 сентября 2017 года в Столбцовском районе. Mercedes-Benz Sprinter двигался по автодороге «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». За рулём машины находился 34-летний житель Витебской области.  

СК завершил расследование смертельного ДТП. В Столбцовском районе осенью 2017 года столкнулись трактор и микроавтобус-1

Фото: УСК по Минской области  

Возле деревни Вечеторево Mercedes врезался в ехавший впереди трактор «Беларус» с прицепом. Трактор от столкновения съехал в кювет. 44-летний местный житель выпал из кабины ТС и попал под колеса прицепа. Мужчина погиб.  

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:  
Установлено, что водитель Mercedes-Benz проявил невнимательность к дорожной обстановке и с момента возникновения опасности для движения располагал технической возможностью предотвратить столкновение.  

СК завершил расследование смертельного ДТП. В Столбцовском районе осенью 2017 года столкнулись трактор и микроавтобус-4

Фото: УСК по Минской области  

Водитель микроавтобуса находится под подпиской о невыезде. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК РБ.  

Следователями выявлен ряд нарушений со стороны руководства сельхозорганизации. В момент ДТП машинист подвозил коллегу на тракторе, в салоне которого отсутствовало сидение для пассажирской перевозки.

Руководству местного исполкома было сообщено о необходимости устранить выявленные нарушения.  

Осенью прошлого года в Ивановском районе Renault столкнулся с трактором.  

Водитель легковушки погиб – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Минской области # Татьяна Белоног

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