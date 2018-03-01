СК завершил расследование смертельного ДТП. В Столбцовском районе осенью 2017 года столкнулись трактор и микроавтобус

Как сообщает УСК по Минской области, авария произошла 20 сентября 2017 года в Столбцовском районе. Mercedes-Benz Sprinter двигался по автодороге «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». За рулём машины находился 34-летний житель Витебской области.

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Возле деревни Вечеторево Mercedes врезался в ехавший впереди трактор «Беларус» с прицепом. Трактор от столкновения съехал в кювет. 44-летний местный житель выпал из кабины ТС и попал под колеса прицепа. Мужчина погиб.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Установлено, что водитель Mercedes-Benz проявил невнимательность к дорожной обстановке и с момента возникновения опасности для движения располагал технической возможностью предотвратить столкновение.