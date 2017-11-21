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В Витебске мужчина из окна стрелял по 9-летним детям из пневматики

21 ноября 2017 08:16
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина из пневматического оружия обстрелял детей.

Как сообщает прокуратура Витебска, местный житель стрелял по 9-летним детям из окна. В результате инцидента школьники получили травмы. Одному из детей пуля попала в грудную клетку, а второму – в голову.

Стрелявший мужчина ранее совершал преступления и злоупотреблял алкоголем. По словам подозреваемого, дети сами попросили выстрелить по ним.

Однако было установлено, что ребята просто играли возле дома мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В начале октября в Витебске школьник прострелил ребенку руку из пневматического оружия – здесь подробнее.

# происшествия # Хулиганство

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