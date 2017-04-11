СК разыскивает очевидцев аварии на МКАД, в которой погиб мотоциклист

Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД.
По предварительной информации, мотоцикл и автомобиль серебристого цвета двигались во второй полосе. Оба решили перестроиться в третью. Водитель мотоцикла затормозил, не справился с управлением – врезался в отбойник. В результате столкновения 33-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.
Второй участник аварии с места происшествия скрылся.
Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
ДТП произошло около 21.30 на внешней стороне МКАД возле развязки с улицей Мазурова. Выясняются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Следователи обращаются к водителям транспортных средств, ставших очевидцами аварии, либо обладающими иной значимой информацией, в том числе записями с видеорегистраторов обратиться по телефону: 8-044-500-31-11.