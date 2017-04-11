СК разыскивает очевидцев аварии на МКАД, в которой погиб мотоциклист

Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД.

По предварительной информации, мотоцикл и автомобиль серебристого цвета двигались во второй полосе. Оба решили перестроиться в третью. Водитель мотоцикла затормозил, не справился с управлением – врезался в отбойник. В результате столкновения 33-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.