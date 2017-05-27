СК прокомментировал обвал парапета на стадионе в Витебске

Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.

Вечером 26 мая во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое ограждение.

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. В настоящее время

выясняются причины и условия, которые способствовали обрушению парапета, опрашивают свидетелей и очевидцев.

На место ЧП экстренно прибыли бригады скорой помощи и спасатели. 8 человек были доставлены в больницу. Шестерых уже отпустили домой, двое продолжают лечение.