СК прокомментировал обвал парапета на стадионе в Витебске

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 26 мая во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое ограждение.
Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.
Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. В настоящее время
выясняются причины и условия, которые способствовали обрушению парапета, опрашивают свидетелей и очевидцев.
На место ЧП экстренно прибыли бригады скорой помощи и спасатели. 8 человек были доставлены в больницу. Шестерых уже отпустили домой, двое продолжают лечение.
Больше фото с месте обрушения можно найти здесь.