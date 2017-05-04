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Мужчина следил за перепиской минчанки в соцсетях с помощью шпионского программного обеспечения

04 мая 2017 14:04
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Новости Беларуси. В мае прошлого года 26-летняя минчанка заметила, что кто-то посторонний заходит на ее страницу в социальной сети «Вконтакте». На личной странице девушки редактировалась информация, просматривалась переписка. Девушка обратилась в милицию. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело.

Подозрение пало на 29-летнего уроженца Брестской области. Он работал в одной из минских фирм.

Как выяснилось позже, на ноутбуке молодого человека была установлена программа для удаленного администрирования.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, в ходе обыска у подозреваемого обнаружили файлы с личными данными других граждан, на компьютерах которых также было установлено аналогичное программное обеспечение, реквизиты их платежных систем «Webmoney» и платежных банковских карт с паролями доступа к личному кабинету интернет-банкинга.

# происшествия # Интернет-мошенничество

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