СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены
Новости Беларуси. В Берестовицком районе 11 декабря мужчина облил бензином бывшую супругу и поджег.
По информации УСК по Гродненской области, незадолго до инцидента бывшие супруги пили алкоголь.
Произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег 57-летнюю пенсионерку – здесь подробнее.
Однако сам потушил огонь и рассказал о произошедшем родственникам.
60-летний пенсионер уже был ранее судим. Он был задержан.
Пострадавшую доставили в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жестокостью.
Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая.