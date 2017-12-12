СК о трагедии в Берестовицком районе: пенсионер задержан по подозрению в поджоге бывшей жены

Новости Беларуси. В Берестовицком районе 11 декабря мужчина облил бензином бывшую супругу и поджег. По информации УСК по Гродненской области, незадолго до инцидента бывшие супруги пили алкоголь. Произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег 57-летнюю пенсионерку – здесь подробнее.

Фото: СК

Однако сам потушил огонь и рассказал о произошедшем родственникам. 60-летний пенсионер уже был ранее судим. Он был задержан. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Фото: СК