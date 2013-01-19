Шокирующий случай в России. Дворник избил 11-летнего школьника

Новости России. Тридцатипятилетний уроженец Узбекистана, подозреваемый в избиении 11-летнего школьника, был задержан 7 января.

Пресс-служба столичного ГУ МВД РФ:

По рассказу ребенка, он со своими друзьями играл в снежки на территории школы, и случайно они попали снежком в этого дворника. Затем дворник погнался за детьми, в процессе погони сломал лопату и ее черенком кинул в сторону детей, попав одному из них в лицо.

Ребёнок был госпитализирован с закрытым переломом челюсти и сотрясением мозга.

Как сообщают российские СМИ, дворник пытался скрыться от закона в квартире своего знакомого, но полицейские нашли его и задержали. Против него возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Согласно статье мужчина может получить до трех лет тюрьмы. По данным ИТАР-ТАСС, материалы дела будут переданы в прокуратуру в понедельник, 21 января.