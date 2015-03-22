Шокирующее видео: рестлер погиб, сломав шею на ринге

Перро Агуайо упал на канаты и потерял сознание. Соперники не сразу заметили, что их оппонент получил травму. Бой продолжался еще некоторое время. Пока рефери его не остановил.

Из зала Перро унесли на носилках. Мужчину доставили в местный госпиталь, где спустя некоторое время медики констатировали смерть.

Вероятнее всего, роковым стал пружинящий удар веревок по шее спортсмена.

Прокуратура по результатам вскрытия назвала причиной смерти травму шеи и перелом шейных позвонков. По факту гибели спортсмена на ринге начато расследование.



Перро Агуайо был выдающимся рестлером. На ринге он провел 20 лет, завоевал несколько титулов.

Рестлинг – вид постановочного действия, который сочетает атлетические навыки, элементы боевого искусства и театральное мастерство. Каждый поединок проходит по заранее прописанному сценарию: соперники договариваются о приемах, которые проведут во время поединка. К несчастью, гибель Перро Агуайо – не первая в этом виде состязаний.

Шесть лет назад трагически скончался японский рестлер Мицухар Мисава. Он получил травму позвоночника, несовместимую с жизнью.