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Шокирующее видео: рестлер погиб, сломав шею на ринге

22 марта 2015 14:02
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Новости Мексики. Трагедия произошла в мексиканском Тихуане. 35-летний Перро Агуайо неудачно принял прием соперника по рингу.

Перро Агуайо упал на канаты и потерял сознание. Соперники не сразу заметили, что их оппонент получил травму. Бой продолжался еще некоторое время.  Пока рефери его не остановил.

Шокирующее видео: рестлер погиб, сломав шею на ринге-1

Из зала Перро унесли на носилках. Мужчину доставили в местный госпиталь, где спустя некоторое время медики констатировали смерть.

Вероятнее всего, роковым стал пружинящий удар веревок по шее спортсмена.

Прокуратура по результатам вскрытия назвала причиной смерти травму шеи и перелом шейных позвонков. По факту гибели спортсмена на ринге начато расследование.

Перро Агуайо был выдающимся рестлером. На ринге он провел 20 лет, завоевал несколько титулов.

Рестлинг – вид постановочного действия, который сочетает атлетические навыки, элементы боевого искусства и театральное мастерство. Каждый поединок проходит по заранее прописанному сценарию: соперники договариваются о приемах, которые проведут во время поединка. К несчастью, гибель Перро Агуайо – не первая в этом виде состязаний.

Шесть лет назад трагически скончался японский рестлер Мицухар Мисава. Он получил травму позвоночника, несовместимую с жизнью.

# происшествия # Фотофакт # Гибель спортсмена # Перро Агуайо

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