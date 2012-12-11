Шокирующее убийство раскрыто в Гомеле. Отца-предпринимателя заказал родной сын-диджей

Новости Беларуси. Заказное убийство 45-летнего предпринимателя и его 73-летней матери раскрыто в Гомеле. Как сообщили БелТА в управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, по подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний сын коммерсанта и его товарищ. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц.

Сообщение о пожаре в одном из домов по проезду Лещинского областного центра поступило в службу МЧС в минувший понедельник. В горящем доме обнаружены тела предпринимателя, занимавшегося прокатом автомобилей и его матери. По предварительной версии, пожар произошел после того, как потерпевших убили.

Сын предпринимателя, проживавший в Брянской области, заказал убийство отца своему другу из Гомеля. За выполнение «просьбы» молодой человек пообещал несколько тысяч долларов. Очевидно, основным мотивом совершения преступления стала корысть: молодой человек обижался на отца за то, что тот мало дает ему денег.

Как сообщает «Комсомолка», отдать деньги исполнителю молодой человек планировал после вступления в наследство и перехода к нему прав на ведение бизнеса.

Юрий Демьянчик, заместитель начальника Управления следственного комитета по Гомельской области:

Предприниматель занимался прокатом дорогих автомобилей, всего у него было шесть элитных иномарок. Мужчина был разведен, и жил в доме со своей матерью. 20-летний сын коммерсанта нигде не работал, но считал себя крутым диджеем. Он жил то в Гомеле, то в Брянской области России, выступал на вечеринках в том числе в гомельских диско-клубах. Первым задержали сына, заподозрив его причастность к преступлению. Но он пока не признается. А исполнитель убийства уже во всем сознался. Парни слишком много наследили – телефонные переговоры и многое другое - профессиональные киллеры так не делают.