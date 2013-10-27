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Серия взрывов в Багдаде унесла жизни почти 40 человек, 70 получили ранения

27 октября 2013 16:22
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Новости Ирака. Утром в различных районах иракской столицы взлетели на воздух 10 автомобилей, начиненных взрывчаткой. Бомбы взрывались у торговых павильонов и на парковках в течение получаса.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся, однако в Багдаде уверены, что за терактами стоит иракское подразделение международной террористической группировки «Аль-Каида». Именно оно обычно устраивает взрывы в шиитских районах, рассчитывая на конфронтацию между различными религиозными группами. Только в прошлом месяце в результате таких атак погибли более тысячи ни в чем не повинных людей, а в этом – уже около 500, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке # происшествия # Терроризм

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