Серия терактов в Ираке. Погибли более 5 человек

Новости Ирака. Серия терактов в Ираке. Первый взрыв прогремел в городе Киркук. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате 5 человек убиты. Около 70 местных жителей пострадали. Теракт произошел около шиитской мечети.

Во время пятничной молитвы взрывы прогремели и в Багдаде. Там взорвались три заминированных автомобиля. Десятки человек пострадали. Погибли несколько местных жителей.

Отметим, в последнее время конфликт между крупнейшими исламскими общинами — суннитами и шиитами — обострился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.