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Серия терактов в Ираке. Погибли более 5 человек

29 марта 2013 13:49
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Новости Ирака. Серия терактов в Ираке. Первый взрыв прогремел в городе Киркук. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате 5 человек убиты. Около 70 местных жителей пострадали. Теракт произошел около шиитской  мечети.

Во время пятничной молитвы взрывы прогремели и в Багдаде. Там взорвались три заминированных автомобиля. Десятки человек пострадали. Погибли несколько местных жителей.

Отметим,  в последнее время конфликт между крупнейшими исламскими общинами — суннитами и шиитами — обострился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке # происшествия # Терроризм # Фотофакт

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