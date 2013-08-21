Серия терактов прокатилась по Ираку. Погибли 35 человек, более 120 ранены

Новости Ирака. Серия терактов в Ираке. В южном пригороде Багдада взорвались 6 заминированных автомобилей. В северной части города взрывное устройство сработало в одном из кафе. Также несколько нападений на полицейских и мирных жителей произошли в других городах. В результате многочисленных атак погибли по меньшей мере 35 человек. Более 120 получили ранения.

В последнее время в Ираке отмечается рост насилия. Это связано, в том числе, с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов. Последние составляют большинство в парламенте страны. И сунниты обвиняют своих религиозных оппонентов в дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.