Серия из 15 торнадо оставила американцев без света на Рождество!

Новости США. В США более ста тысяч человек провели Рождество при свечах. Причина не в романтическом настроении, а в элементарном отсутствии электричества. Без света американцев оставила серия из 15 торнадо.

Практически на всем побережье Мексиканского залива от Техаса до Алабамы бушевали грозы и штормы, вызвавшие сильные ливни и снегопады. Повреждены десятки домов. Нарушено электроснабжение, есть проблемы с телефонной связью. Из-за сильного ветра пришлось отменить более 180 внутренних авиарейсов.

Жертвой рождественской бури стал молодой человек в Техасе. Он погиб под упавшим деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 27 декабря 2012 года

Жертвами рождественских штормов и торнадо в южных и центральных штатах США стали уже семь человек. Несколько пострадали. В регионе повреждены десятки домов, нарушено электроснабжение. Без света остались более 100 тысяч человек.

Из-за сильных снегопадов и ливневых дождей до сих пор нарушено движение на автодорогах. Гололед на дорогах спровоцировал большое количество ДТП. В аэропортах региона отменены сотни авиарейсов.