Прямой эфир

Семья из 4 человек погибла на пожаре в Оршанском районе. Среди жертв – 2-летний ребенок

29 января 2013 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия в Оршанском районе. На пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек. В том числе маленький ребенок. С начала года это уже седьмая детская гибель. Причины ЧП пока не называются. Известно лишь, что семья была не из благополучных.

В доме как в огненном плену оказалась целая семья. 25-летняя девушка-инвалид, ее мать, отчим и маленький братик, которому не исполнилось еще и трех лет. Все они погибли на пожаре, шансов выжить практически не было. К моменту приезда спасателей все было охвачено огнем.

Службу 101 вызвали соседи. Но, видимо, слишком поздно.

Владимир Горко, очевидец:
Услышал, когда машины пошли. Выскочил, думаю, что такое, смотрю: полыхает.

Пожарные не сразу проникли внутрь горящего дома. Сначала вынесли с кухни газовый баллон – в полыхающем аду он мог взорваться в любой момент.

Кирилл Курак, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Здесь происходило горение. Баллон работники вынесли.
В результате взрыва последствия бы были более тяжкие.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать практически на ощупь. Пять автоцистерн только через час окончательно справились с огнем. На месте трагедии обнаружили тела всех погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Курак, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
К моменту прибытия наших подразделений спасти уже никого было нельзя. Есть предположение, что хозяева находились в состоянии алкогольного опьянения.

Семья не совсем благополучная. До этого была под контролем и соцзащиты, и МЧС. 46-летняя хозяйка дома жила со своим третьим мужем, младше нее на 20 лет, и тремя детьми. В живых осталась лишь средняя дочь. Девушке 18, она была на учебе.

Родион Ктошников, очевидец:
Кроме детей там были все вусмерть. Было холодно, она говорит, что дыхнешь, так пар изо рта в комнате. И они, вроде бы, хотели затапливать печку.

Злополучную печку из добрых побуждений затопила подруга семьи из соседней деревни. Вернувшись всего через пару часов, обнаружила пожар. Сотрудникам МЧС женщина призналась: до этого с хозяевами дома подогревались спиртным. Не исключено, что именно алкоголь и привел к очередной трагедии.

# Яна Шипко # Сергей Ковалкин # Пожар в доме

Другие новости рубрики

Все новости
29 января 2013 14:59

Нападение на диспетчера автопарка в Мозыре. Неизвестные украли проездные билеты

В Казахстане разбился пассажирский самолет. Выживших нет
29 января 2013 11:40

В Казахстане разбился пассажирский самолет. Выживших нет

На российско-китайской границе пассажирский автобус попал под железнодорожный состав. Погибли, по меньшей мере, 10 человек
29 января 2013 11:36

На российско-китайской границе пассажирский автобус попал под железнодорожный состав. Погибли, по меньшей мере, 10 человек