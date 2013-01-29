Семья из 4 человек погибла на пожаре в Оршанском районе. Среди жертв – 2-летний ребенок

Новости Беларуси. Трагедия в Оршанском районе. На пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек. В том числе маленький ребенок. С начала года это уже седьмая детская гибель. Причины ЧП пока не называются. Известно лишь, что семья была не из благополучных.

В доме как в огненном плену оказалась целая семья. 25-летняя девушка-инвалид, ее мать, отчим и маленький братик, которому не исполнилось еще и трех лет. Все они погибли на пожаре, шансов выжить практически не было. К моменту приезда спасателей все было охвачено огнем.

Службу 101 вызвали соседи. Но, видимо, слишком поздно.

Владимир Горко, очевидец:

Услышал, когда машины пошли. Выскочил, думаю, что такое, смотрю: полыхает.

Пожарные не сразу проникли внутрь горящего дома. Сначала вынесли с кухни газовый баллон – в полыхающем аду он мог взорваться в любой момент.

Кирилл Курак, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Здесь происходило горение. Баллон работники вынесли.

В результате взрыва последствия бы были более тяжкие.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать практически на ощупь. Пять автоцистерн только через час окончательно справились с огнем. На месте трагедии обнаружили тела всех погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Курак, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

К моменту прибытия наших подразделений спасти уже никого было нельзя. Есть предположение, что хозяева находились в состоянии алкогольного опьянения.

Семья не совсем благополучная. До этого была под контролем и соцзащиты, и МЧС. 46-летняя хозяйка дома жила со своим третьим мужем, младше нее на 20 лет, и тремя детьми. В живых осталась лишь средняя дочь. Девушке 18, она была на учебе.

Родион Ктошников, очевидец:

Кроме детей там были все вусмерть. Было холодно, она говорит, что дыхнешь, так пар изо рта в комнате. И они, вроде бы, хотели затапливать печку.

Злополучную печку из добрых побуждений затопила подруга семьи из соседней деревни. Вернувшись всего через пару часов, обнаружила пожар. Сотрудникам МЧС женщина призналась: до этого с хозяевами дома подогревались спиртным. Не исключено, что именно алкоголь и привел к очередной трагедии.