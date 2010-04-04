Секретный сценарий нового Гарри Поттера был забыт в пабе

Сценарий фильма по последней книге о Гарри Поттер был забыт в одном из популярных баров Херста. Сценарий был передан издательству The Sun читателем, обнаружившим секретный документ под столом.

Совершенно секретный сценарий последней части фильмов о Гарри Потере «Гарри Поттер и Дары смерти» был случайно найден в одном из английских пабов, недалеко от места съемок первой серии фильма. Газета The Sun пишет, что этот паб любит посещать исполнитель главной роли Даниел Рэдклифф.

В сценарии с пометкой «Секретно и конфиденциально» были внесены несколько изменений по сравнению с книгой «Гарри Поттер и роковые мощи», сообщает MIGnews.com.

Студия Warner Bros поблагодарила издание, вернувшее ей утерянный ценный документ. Человек, который нашел буклет, по счастью оказался поклонником волшебного сериала, отмечает «Газета.Ru». Он сказал: «Я счастлив, что мне удалось предотвратить дальнейшее распространение этой рукописи».