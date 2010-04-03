Бундесвер по ошибке уничтожил пятерых афганских солдат

На севере Афганистана в провинции Кундуз военнослужащие бундесвера по ошибке уничтожили пятерых солдат национальной армии Афганистана.

Инцидент произошел в Страстную пятницу, 2 апреля, спустя несколько часов после того, как в уезде Чахар-дара в результате нападения талибов на немецкий патруль погибли трое немецких десантников.

В 19:20 по местному времени из лагеря бундесвера в Кундузе выехала колонна из трех БТР и БМП на помощь попавшему в засаду патрулю, который уже на протяжении нескольких часов отстреливался от талибов. По дороге немецким военнослужащим повстречались две легковые машины. По словам официального представителя бундесвера, машины не отреагировали на требование остановиться для досмотра.

В итоге, приняв их за врага, экипаж БМП «Мардер» открыл прицельный огонь по одной из машин. Из находившихся в автомобиле пятерых человек никто не выжил. Позднее выяснилось, что в машине ехали солдаты афганской армии. Губернатор провинции Кундуз Махаммед Омар уже подверг критике немецких военнослужащих, заявив, что «трагической ошибки» можно было бы легко избежать.

По словам Омара, машины афганской армии, направляющиеся в Чахар-дару на помощь немецкому патрулю, было просто опознать. – Речь шла о двух автомобилях Ford Ranger с установленными на кузове пулеметами. Эти машины известны всем, – заявил губернатор Кундуза. При этом Омар добавил, что, по его сведениям, погибли не пять, а шесть афганских солдат. Более того, прежде чем открыть огонь немцы якобы не давали никаких предупредительных сигналов.

Тем не менее, как отмечает Spiegel, немецкие солдаты, даже идентифицировав машины как фордовские пикапы, все равно могли принять их за врага: по некоторым данным, более десяти таких машин, переданных афганской армии американской стороной, каким-то образом оказались в руках талибов. Секретные службы не раз предупреждали, что боевики намерены использовать эти автомобили для совершения терактов.

Распознать солдат афганской армии также весьма сложно. Афганские военнослужащие зачастую не носят армейской формы, кроме того, у них нет радиосвязи для поддержания контакта с военнослужащими бундесвера. Наконец, отправленные на помощь патрулю немецкие солдаты находились в напряженном состоянии, ожидали новых атак талибов и, по всей видимости, не намеревались лишний раз рисковать. Так или иначе, командование НАТО уже объявило о начале расследования инцидента, пишет Lenta.ru.

Напомним, что немецкий патруль попал в засаду в деревне Исакель, расположенной в уезде Чахар-дара, который считается самым опасным из шести уездов провинции Кундуз и служит оплотом действующих в регионе талибов. Патруль занимался поиском и обезвреживанием дорожных мин. Талибы напали сразу с нескольких сторон. По непроверенным пока данным, в нападении участвовали около 200 человек. Трое немецких военнослужащих были убиты, еще пятеро получили тяжелые ранения, когда бронемашина Dingo, пытаясь уйти из-под обстрела, подорвалась на мине.

Как сообщает Bild, погибшие в Исакеле десантники служили в 31-й воздушно-десантной бригаде «Ольденбург» из Нижней Саксонии, входящей в состав Дивизии специальных операций (ДСО) со штабом в баварском Регенсбурге. ДСО начитывает 10600 человек. Самым известным подразделением, входящим в ее состав, является немецкий армейский спецназ KSK (Kommando Spezialkraefte).