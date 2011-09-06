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Сегодня утром в России разбился МиГ-31. Погибли оба пилота

06 сентября 2011 07:26
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Тела пилотов уже найдены. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в Пермском крае. Самолет практически полностью сгорел, обломки разлетелись на 1,5 километра. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ техники.

Самолет через 4 минуты после взлета пропал с экранов. По словам представителя силовых структурах региона, сгоревший самолет обнаружен возле деревни Булгары.  Он взорвался в воздухе после взлета. Возбуждено уголовное дело. Полеты МиГ-31 временно приостановлены.

В 2010 году МиГ-31 уже разбивался в Пермском крае. Тогда пилоты успели катапультироваться. За 15 лет в России разбились более 10 истребителей МиГ-31.

Двухместный истребитель МиГ-31 был создан в 70-х годах прошлого века. Самолет способен развивать скорость до трех тысяч километров в час.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Су-25

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