Белорусский 64-летний альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Новости России. Белорусский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии. 64-летний мужчина сорвался со скалы на высоте 4,5 тысяч метров. Он совершал восхождение в составе группы из пяти человек. К месту гибели спортсмена уже вылетел вертолет спасателей.

Джангитау – горная вершина центральной части главного Кавказского хребта. Является пятой по высоте вершиной России.

Это не первый инцидент с нашими альпинистами в 2015 году. В мае при восхождении на Эльбрус упала белоруска Александра Гусаковская. Тогда трагедии удалось избежать – девушку спас участник экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.