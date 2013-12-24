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Самолет «Тбилиси – Минск» экстренно сел в аэропорту «Борисполь» из-за потерявшей сознание пассажирки

24 декабря 2013 10:24
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Новости Украины. Самолет белорусского авиаперевозчика этим утром незапланированно приземлился в украинском «Борисполе» – пассажирке потребовалась медицинская помощь. Лайнер следовал по маршруту «Тбилиси – Минск».

Женщина – гражданка Грузии – почувствовала недомогание. Бортпроводники и врач, находившийся среди пассажиров, оказали экстренную помощь, но она потеряла сознание. Командир воздушного судна решил приземлиться в международном аэропорту «Борисполь». Там женщине оказали медпомощь и отправили в Минск другим рейсом.

А самолет «Минск – Тбилиси» продолжил свой путь, прибыл в столицу Беларуси с опозданием почти на полтора часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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