Самолет разбился на глазах у тысяч зрителей авиашоу в Мексике

Новости Мексики. Красочное авиашоу, проходившее на авиабазе неподалеку от Мехико, на минувших выходных омрачило падение одного из самолетов-участников представления.

По информации местных СМИ, авария произошла в момент выполнения самолетами сложной фигуры высшего пилотажа «двойное зеркало». Воздушное судно стало стремительно терять высоту.



Свидетелями столкновения стали порядка 200 тысяч зрителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

После падения самолет загорелся, однако спасателям удалось быстро локализовать огонь.