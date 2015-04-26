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Самолет разбился на глазах у тысяч зрителей авиашоу в Мексике

26 апреля 2015 19:04
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Новости Мексики. Красочное авиашоу, проходившее на авиабазе неподалеку от Мехико, на минувших выходных омрачило падение одного из самолетов-участников представления.

По информации местных СМИ, авария произошла в момент выполнения самолетами сложной фигуры высшего пилотажа «двойное зеркало». Воздушное судно стало стремительно терять высоту.

Свидетелями столкновения стали порядка 200 тысяч зрителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

После падения самолет загорелся, однако спасателям удалось быстро локализовать огонь.

# происшествия # Крушение

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