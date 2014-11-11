Самолет МиГ-29 потерпел крушение при проведении плановых полетов в Брестской области

Новости Беларуси. Полеты военных самолетов в Беларуси временно приостановлены из-за крушения в Брестской области. Истребитель «МиГ-29» упал недалеко от Ляховичей во время планового полета. Пилот успел катапультироваться. Никто не пострадал. Сейчас на месте крушения работают правоохранители.

В этот день в небе над Брестчиной проходили плановые полеты, но затем что-то пошло не так. Около 13.30 произошла авария самолета «МиГ-29».

Пилот, отведя истребитель от населенных пунктов, принял решение катапультироваться.

Летчик не пострадал, его вскоре обнаружила поисково-спасательная команда. Что касается самой машины, то та упала буквально в километре от деревни Ляховичского района.

К счастью, жертв и разрушений в этой истории нет.

К слову, «МиГ-29» уже давно используется в белорусской авиации. Этот истребитель был разработан еще в начале семидесятых. Он предназначен для ведения воздушного боя на средних и ближних дистанциях, а также для действий по наземным целям противника.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

На место крушения самолета журналистов, как и прочих гражданских, не пускают. Территория оцеплена. Там сейчас работают правоохранители, военные и специалисты Следственного комитета. Судя по всему, эти работы продляться до утра.

Экспертам предстоит найти ответы, уже назначена комиссия Министерства обороны для выяснения причин ЧП.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

По факту крушения военного самолета в Брестской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств крушения самолета создана следственная группа. В настоящее время проводится осмотр места крушения самолета «МиГ-29».

Кстати, за последнее время это уже второе крушение военного самолета. Чуть более месяца назад при схожих обстоятельствах под Лидой упал штурмовик «Су-25», тогда летчик также вынужден был катапультироваться после того, когда отвел крылатую машину от тех, кто на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 16.30 13.11

На месте крушения военного самолета МиГ-29 в Брестской области обнаружен «черный ящик». Сейчас специалисты расшифровывают данные бортового самописца. А следователи продолжают тщательно разбираться в обстоятельствах падения боевого самолета. Допрашиваются свидетели, летный и технический персонал.